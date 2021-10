Kein Gewitter weit und breit : Warum flackerte gestern Abend der Himmel über Bern?

Ein Leser filmte am Dienstagabend, wie ein unregelmässig blinkendes Licht den Berner Himmel erleuchtete. Meteonews geht von keinem natürlichen Phänomen aus.

«Kein meteorologisches Phänomen»: Meteonews geht davon aus, dass das Flackern am Himmel menschengemacht ist.

Ein News-Scout beobachtete am Berner Abendhimmel ein unregelmässiges Flackern.

«Wir waren auf dem Balkon, als meine Freundin und ich plötzlich den Himmel pulsieren sahen», sagt ein 20-Minuten-News-Scout. Am Dienstag beobachtete der Berner, wie ein unregelmässig blinkendes Licht den Abendhimmel erhellte. Erst vermutete er, es handle sich um ein Wetterleuchten, bei welchem der Blitz eines entfernten Gewitters durch die Wolken dringt. Diese These verwarf er allerdings bald wieder: «Als ich die Meteo-App überprüfte, sah ich, dass es in der Umgebung kein Unwetter gab.»