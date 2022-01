1500 Kilometer Umweg – Mysteriöse Flugroute – «Irrflug» eines Fracht-Jumbos gibt Rätsel auf

Das betroffene Unternehmen hüllt sich in Schweigen.

Ein Frachtflugzeug der Air Bridge Cargo RU675 machte bei seinem Flug von Moskau nach Leipzig einen «mysteriösen» Umweg. Denn normalerweise würde die Route direkt in Richtung Westen führen. Doch in diesem Fall flog die Boeing 747 direkt in Richtung Norden und drehte erst über Finnland südwestwärts über die Ostsee nach Leipzig. Ein Umweg von über 1500 Kilometer, auf der direkten Route wären es circa 1700 Kilometer, geflogen ist die Boeing über 3200.