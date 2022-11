Mario Balotelli: Warum sah er für den Stinkefinger nicht die Rote Karte?

Hier zeigt Mario Balotelli den FCB-Fans den Mittelfinger. blue

Am Montag überschlugen sich die Ereignisse in Sachen Mario Balotelli. Zunächst ging ein Video viral, das zeigte, wie der Sion-Superstar nicht nur auf dem Feld den FCB-Fans den Stinkefinger zeigte – sondern auch auf seinem Weg in die Katakomben. Er musste gar von einem Sion-Staff-Mitglied zurückgehalten werden. Auf die Pfiffe des Publikums reagierte der Stürmer mit dem Griff in seine Genitalien.

Am Montagmittag folgte dann der nächste Eklat. Auf Instagram teilte der 32-Jährige gegen die Schweizer Fussball-Verantwortlichen aus – und wie! In einem Wut-Text schrieb er beispielsweise: «Ich weiss nicht, was für eine Mafia ihr seid, aber Spieler wie ich sind nicht stolz darauf, in einer Liga zu spielen, in der Ungerechtigkeit, Korruption und Unfähigkeit dominieren.»

Mario Balotelli zeigte auf dem Weg in die Katakomben den Fans noch mehrmals den Mittelfinger. blue

«Rot wäre korrekt gewesen»

Die Liga eröffnete daraufhin ein Verfahren gegen Balotelli, dem Italiener droht eine lange Sperre. Was bereits fix ist: Für den Mittelfinger während der Partie kassiert er eine provisorische Sperre für eine Partie. Das Schlusskapitel in der Causa Balotelli? Wohl kaum.

Während sich manche Fussball-Fans auf Twitter bereits fragen, ob dieser Eklat der Anfang vom Ende für den italienischen Superstar in der Super League ist, fragen sich andere: Warum schaltete sich der Video-Schiri nicht bereits während der Partie ein? So hatte vor drei Wochen Winterthurs Ramizi für die gleiche Geste nach VAR-Eingriff Rot gesehen. 20 Minuten hat aus diesem Grund bei Schiri-Boss Daniel Wermelinger nachgefragt.

Er meint: «Eine Rote Karte wegen dessen anstössiger Geste Richtung Publikum wäre das regeltechnisch korrekte Verdikt gewesen.» Wermelinger nimmt jedoch Schiedsrichter Alain Bieri in Schutz. Dieser sei vom VAR über eine mögliche Tätlichkeit des Sion-Spielers Baltazar informiert worden. «Während der Prüfung der Szene lag der Fokus des Teams in Volketswil ausschliesslich darauf. In der Hektik wurde der Überprüfung der Szene mit dem Sittener Spieler Mario Balotelli zu wenig Beachtung geschenkt.»

Am Sonntag kritisierte blue-Schiedsrichter-Experte Adrien Jaccottet den Schiri-Entscheid scharf. «Ich glaube, der VAR hat hier etwas verpasst. Das darf eigentlich nicht passieren.»

VAR-Kritik bei Zürich-Pleite

Etwas übersehen, das hat der VAR auch in der Partie zwischen Lugano und dem FC Zürich. Zumindest waren dieser Meinung viele Zürcher Fans. So schoss Ignacio Aliseda das 2:0 für die Tessiner. Für viele Anhängerinnen und Anhänger hätte dieses Tor jedoch nicht zählen dürfen, da der Ball Vorlagengeber Allan Arigoni vor seinem Pass an die Hand sprang.

Hands oder nicht? blue



Hierzu meint Wermelinger, dass es zwei Aspekte zu beurteilen gebe. Einerseits sei da die «Absicht», wie der Schiri-Boss erklärt: «Er berührte den Ball unabsichtlich mit der linken Hand, weil er sich beim Hinfallen auf den Boden mit der Hand aufgestützt hat.»

Andererseits müsse man die «Unmittelbarkeit» beurteilen. «Hätte er das Tor unmittelbar nach der Berührung durch seine Hand erzielt, hätte das Tor annulliert werden müssen», so Wermelinger. Das war jedoch nicht der Fall, wie der Schiri-Boss sagt. «Unmittelbarkeit» liege nur vor, wenn der Torschütze den Ball absichtlich oder unabsichtlich berühre und danach ein Tor erziele.

