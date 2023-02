Stadt Bern erklärt: Warum gibts beim ersten Schnee Verkehrs-Chaos?

Die drei Berner SVP-Stadträte Alexander Feuz, Kurt Rüegsegger und Thomas Glauser wollten nach dem Schneefall Ende Januar vom Gemeinderat wissen, warum der ÖV in der Bundesstadt «in jedem Jahr beim ersten Schneefall lahmgelegt» sei.

Wenn es in der Stadt Bern schneit, müssen die Strassen mit ÖV-Betrieb als erste geräumt sein.

Was auf der Piste noch viel zu wenig ist, ist in der Stadt oft schon zu viel: Die drei Berner SVP-Stadträte Alexander Feuz, Kurt Rüegsegger und Thomas Glauser wollten nach dem Schneefall Ende Januar vom Gemeinderat wissen, warum der ÖV in der Bundesstadt «in jedem Jahr beim ersten Schneefall lahmgelegt» sei, und reichten deshalb eine kleine Anfrage mit der Überschrift «Erster Schnee, nüt geit mee!» ein.