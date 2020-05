Warum gleich 7 Swiss-Flieger nach Jordanien flogen

Kommentarfunktion geschlossen

Der Grund ist simpel. Das trockene Wüstenklima schadet den Flugzeugen am Wenigsten und ist deshalb für den Werterhalt der Flugzeuge am sinnvollsten. Erst mal recherchieren bevor man kommentiert...

Die Flugzeuge werden in Jordanien gelagert, da sie im Trockenen Klima weniger Schaden nehmen. Deshalb lohnt es sich die Flugzeuge dorthin zu fliegen. Das hätte der Journalist ruhig in den Artikel schreiben können.

Aviator 03.05.2020, 11:12

Warum lagert man Maschinen in Jordanien und nicht in der Schweiz? Weil es in Jordanien in den nächsten 3 Monaten heiss und trocken ist, d.h. es wird keine Korosionsschäden geben. Wenn man hier die Kommentare liesst bekommt man langsam das Gefühl, das hier nur noch Fensterplätze unterwegs sind.