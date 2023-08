Muttermal: Darum haben alle Männer das gleiche auf dem Arm

Genauer gesagt ist es die Stelle am inneren Unterarm in der Nähe des Ellbogens.

Auch bei Frauen will man dagegen eine Tendenz zu Muttermalen am Handgelenk festgestellt haben.

Erschafft der Staat die Menschen durch Klonen? Diese Frage stellen sich Social-Media-Nutzer im Scherz, nachdem mehrere Videos zu Muttermalen bei Männern in Umlauf geraten sind. Der Grund für die nicht ganz ernstgemeinte Verschwörungstheorie: Männer entdecken bei sich alle den gleichen kleinen Fleck am Unterarm. Bei Frauen ist der dunkle Punkt oftmals beim Handgelenk, was in den sozialen Medien bereits in der Vergangenheit thematisiert wurde. Die Dermatologin Daniela Kleeman aus Zürich klärt das Social-Media-Mysterium.