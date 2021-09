Bloggerin Sophia Thiel im Gym beleidigt – «Warum hast du so zugenommen?»

So schrie sie etwa lauthals in die Kamera. Ein Weckruf für die Gesellschaft, statt Hass mehr Achtsamkeit und Positivität zu verbreiten.

Die Fitness-Influencerin, die an einer Essstörung leidet, sei von einer fremden Person gefragt worden, wieso sie denn so zugenommen habe.

Auf Instagram erzählte die Bloggerin kürzlich ihren 1,3 Millionen Followerinnen und Followern, was geschehen war. Dabei liess sie ordentlich Dampf ab und schrie aus voller Kehle in die Kamera. «Das musste jetzt mal sein», sagte sie und fügt an, dass sie «leichte Aggressionen» habe. Der Grund: Beim Training sei sie von einer fremden Person angesprochen worden, die sagte, die Bloggerin irgendwoher zu kennen. Als Sophia erklärte, dass sie Fitness-Influencerin sei, erhielt sie die schockierende Rückfrage: «Warum hast du denn so zugenommen?»

«Geht’s eigentlich noch?»

Die unerwartete Frage sei völlig daneben und ein unglaublicher Trigger für sie gewesen, zumal sie schon seit Jahren mit ihrem Gewicht und ihrem Körper zu kämpfen habe, so Sophia. Normalerweise verstehe sie Spass bei solchen Themen, doch diesmal sei es anders gewesen. «Ich habe mir einfach nur gedacht: Geht’s eigentlich noch? Was soll ich bitte darauf antworten? Keine Ahnung, ‹Essstörungen sind gerade voll im Trend?›»

Für Sophia sei es absolut unverständlich, wieso jemand so «negatives Zeug rauslassen» müsse. Die junge Bloggerin betont, dass sie so etwas nie zu jemandem sagen würde und spricht sich dabei für mehr Liebe unter den Mitmenschen aus. «Ich würde in einer solchen Situation immer etwas Positives sagen!», so die Bloggerin. Und genau so sollte es ja auch sein.