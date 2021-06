Am helllichten Tag belästigt - «Warum hat der Filmer den Grapscher nicht aufgehalten?»

Auf Instagram machte ein Video am Basler Bahnhof die Runde, das zeigt, wie eine junge Frau scheinbar aus dem Nichts am helllichten Tag von einem Mann begrapscht wird. Der Mann entfernte sich daraufhin vom Ort. 20 Minuten ist nicht bekannt, ob die Attacke auf dem Video echt ist oder ob sie gestellt wurde.

«Aussenstehende sollen intervenieren»

Laut der «Frauenberatung sexuelle Gewalt» sind viele Betroffene nicht in der Lage, sich zu wehren. Darum brauche es auch eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit. «Wenn Aussenstehende beobachten, wie jemand sexuell belästigt wird, sollen sie Zivilcourage zeigen», so Corina Elmer, Geschäftsleiterin. Man solle von aussen intervenieren und der betroffenen Person Hilfe anbieten, sagt Elmer weiter. Elmer führt aus, dass es für viele Betroffene nicht einfach sei, sich so zu verhalten, wie von der Polizei empfohlen.

«Hier wird zementiert, dass sich Opfer wehren sollen. Ansonsten ist es keine Belästigung», sagt Elmer kritisch. Die Definition des Delikts hänge somit vom Wehrverhalten des Opfers ab und nicht von der Grenzverletzung des Täters. In der Stadt Zürich gebe es eine gute Kampagne, wo Belästigungen online anonym gemeldet werden können.