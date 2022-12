Samichlaus-Begleiter: Warum hat der Schmutzli vielerorts ein schwarzes Gesicht?

In der Weihnachtszeit zeigt sich auch wieder der Samichlaus. Oft ist er in Begleitung anzutreffen: Er hat den Schmutzli dabei. Die Schmutzli-Figur ist in der Schweiz vielfältig dargestellt, man kennt ihn auch als Knecht Ruprecht. In einigen deutschsprachigen Regionen entspricht er dem eher teuflischen Krampus. Ursprünglich stellt er den bösen Gegenspieler des lieben Samichlaus dar.