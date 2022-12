Basler Amok-Biker: «Warum hat die Polizei nicht schneller vor dem Spinner gewarnt?»

«Unter den Leuten kursierte die Warnung vor diesem Mann, ohne zu wissen, ob das jetzt stimmt oder nicht», sagt Basler SVP-Grossrat Pascal Messerli. In anderen Städte funktioniere es auch, dass via Push-Nachrichten von offizieller Seite her informiert wird, sagt er.

Am Montagabend attackierte zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr ein Velofahrer andere Velofahrende mit einem gefährlichen Gegenstand. Eine privat verfasste Warnung kursierte wenig später in den sozialen Medien.

Ein unbekannter Velolenker verletzte am Montagabend zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr an verschiedenen Orten in Basel fünf andere Velofahrer. Vier Personen mussten ins Spital gebracht werden. Auf Social Media verbreitete sich am gleichen Abend rasant eine Warnung dazu, verfasst von Privatpersonen. Gegen 00.18 Uhr folgte die offizielle Information der Staatsanwaltschaft. Nun wird Kritik laut, warum die Bevölkerung nicht früher vonseiten der Behörden gewarnt wurde.

«Ich bekam schon um 22 Uhr Meldungen auf den sozialen Medien, dass ein Spinner sein Unwesen treibt und Menschen schwer verletzt. Bei solchen Amoktaten sollte die Kantonspolizei doch die Bevölkerung via Twitter warnen», schreibt Basler SVP-Grossrat Pascal Messerli in einem Tweet.

Es sei keine Kritik an der Arbeit der Polizei selbst, doch es sei wichtig, dass die Menschen bei solch schwerwiegenden Gefahren informiert werden, sagt der Präsident der Basler SVP gegenüber 20 Minuten. «Unter den Leuten kursierte die Warnung vor diesem Mann, ohne zu wissen, ob das jetzt stimmt oder nicht», so Messerli.

«Informationshoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft»

«So noch nie passiert»

«Selbstverständlich ist die Frage nach einer Warnung intern diskutiert worden», sagt Staatsanwaltssprecher Martin Schütz auf Anfrage. In einer solchen Situation müsse sich die Polizei zunächst einen verlässlichen Überblick verschaffen und die Geschädigten fachlich betreuen. Auch stehe die «akute Gefahrenabwehr» sowie die schnelle Fahndung nach dem Täter im Vordergrund, so Schütz.

In der Vergangenheit sei es noch nie zu einem vergleichbaren Fall gekommen, so die Basler Staatsanwaltschaft. «Dass mutmasslich eine einzelne Täterschaft innerhalb einer kurzen Zeit nacheinander und an unterschiedlichen Örtlichkeiten mehrere Radfahrerinnen und Radfahrer attackiert, dürfte so in Basel-Stadt noch nie vorgekommen sein», sagt der Kriminalkommissär Schütz.