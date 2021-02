«Yopis»

Für diese Menschen sind Listerien besonders gefährlich

Die Listeriose ist eine Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Listeria monocytogenes verursacht wird, welches in der Natur fast überall vorkommt. Es erkranken vor allem Personen mit einer geschwächten Immunabwehr, also solche, die schon an einer anderen schweren Krankheit leiden, sowie schwangere Frauen, Neugeborene und ältere Personen. Die Risikogruppe wird darum oft als «Yopis» bezeichnet (ein Akronym aus «young», «old», «pregnant» und «immune suppressed»).