Hallenstadion-Gig am 28. September - Warum hat Machine Gun Kelly einen Doppeldecker-Bus tätowiert?

So hat Machine Gun Kelly im Januar um Megan Fox’ Hand angehalten – und dabei scheinbar einen fancy Schiedsrichter gecosplayt. Instagram/20 Minuten

Darum gehts Machine Gun Kelly spielt am 28. September 2022 im Hallenstadion Zürich.

Tix dafür kriegst du ab kommenden Freitag um zehn Uhr bei Ticketmaster und Ticketcorner.

Wusstest du, dass der Musiker eine Tochter hat? Casie ist zwölf Jahre alt und ihre Mutter im Gegensatz zu MGKs späteren Freundinnen nicht im Showbusiness tätig.

Fünf weitere wichtige Zahlen zum US-Amerikaner liefern wir in dieser Story.

Eine davon hat mit dem Artikeltitel zu tun.

Soll ja niemand behaupten können, wir würden die Fragen in unseren Titeln nicht beantworten.

Das ist schliesslich Ehrensache.

Und wenn wir etwas sind, dann Ehrenleute.

Pop-Punk-Revival-Posterboy Machine Gun Kelly spielt am Mittwoch, 28. September, im Zürcher Hallenstadion – Tickets dafür gehen diesen Freitag, 25. März, um 10 Uhr in den Vorverkauf.

Als Medienpartner präsentieren wir dir hier schon mal fünf wichtige Zahlen zum 31-Jährigen, damit du dich vor den MGK-Superfans in der ersten Reihe nicht blamierst:

4 …

… Rap-Alben hat Colson Baker aka Machine Gun Kelly rausgehauen, bevor er 2020 mit «Tickets to My Downfall» komplett auf den Pop-Punk von Anfang der 2000er à la Blink-182, Avril Lavigne und Sum 41 umgestiegen ist. Sein am Freitag erscheinender sechster Longplayer «Mainstream Sellout» schlägt in dieselbe Kerbe – mehr Mid-2000s-Nostalgia als ein Track mit dem Titel «Emo Girl» geht schliesslich fast nicht.

24 …

… ist der höchste Hitparadenplatz, den MGK in der Schweiz erreicht hat – und zwar mit seiner Gitarren-Durchbruch-Platte «Tickets to My Downfall». Daheim in den USA hat er es damit an die Spitze der Charts geschafft und sich eine Platin-Auszeichnung gesichert.

1900 …

… Leute haben maximal Platz im Zürcher Komplex 457, wo Machine Gun Kelly im September 2019 zuletzt in der Schweiz aufgetreten ist. Das Hallenstadion fasst 13’000 Fans, was bedeutet, dass der Musiker innerhalb von drei Jahren siebenmal berühmter geworden ist. So funktioniert Mathe. Und Fame.

8 …

… Prozent positive Reviews gabs laut «Rotten Tomatoes» für den 2021er Crimethriller «Midnight in the Switchgrass», in dem MGK mitspielte. Weitaus positiver war ein anderer Aspekt des Films: Bei den Dreharbeiten lernten er und Hauptdarstellerin Megan Fox (35) sich kennen – und lieben. Seit dem 12. Januar 2022 sind sie verlobt.

14 …

… Jahre alt war er, als er sich sein erstes Tattoo stechen liess. Mittlerweile hat er geschätzt 100 davon, darunter einen Doppeldecker-Bus unterhalb seiner rechten Achsel. Diesen liess er sich stechen, nachdem er 2013 in Manchester von einem ebensolchen Bus angefahren wurde, als er ohne zu schauen über die Strasse rannte, um jemanden nach Gras zu fragen.

Am Wochenende headlinte MGK das Lollapalooza in Santiago de Chile. Höchste Zeit also für eine Stadionshow in der Schweiz. AFP/Javier Torres

