Streamingstarts September 2021 - Warum hat sich Fahri Yardim in Bäume verliebt?

Schauspieler und Grossstadtmensch Fahri Yardim wagt sich in die Natur.

«SaFahri – Eine Reise zu den Elementen»

Ein Leben ausserhalb der Stadt? Das kann sich Fahri Yardim (bekannt als Tatort-Kommissar und aus der Comedyshow «Jerks», in der er mit Schauspielkollegen Christian Ulmen sein eigenes Leben auf die Schippe nimmt) nicht vorstellen.

Bei diesem Dreh ist der Schauspieler an seine Grenzen gestossen.



Yardim liess zurück, was er liebt – er bezeichnet sich selbst als Grosstadtmensch. Für eine Dokuserie tauschte der 41-Jährige Hochhäuser und Asphalt gegen die Natur ein.