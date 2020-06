«Warum hat uns Marvin allein gelassen?»

Kommentar erfassen

Ich habe dienstlich auch mit Suiziden zu tun. Habe gestern meinen Frühdienst um 4 Uhr auch mit einem Suizid begonnen. Leider haben sie in den letzten Wochen zugenommen. Immer sehr tragisch, wenn jemand keinen anderen Ausweg mehr weiss. Und auch tragisch für diejenigen, welche ungewollt hineingezogen werden wie z.B. Lokführer oder so.

Die Menschen sind verschieden. Ein bekannter von mir hat sich das Leben genommen wegen einer Unterschlagung von Fr. 10'000.-- aus der Vereinskasse. Heute gibts Leute wie Lauber, und andere Beschäftigte im Bundesgericht, die bewusst Fehlurteile sprechen. Solche Menschen haben kein Gewissen und doch frage ich mich was am Sterbebett passiert.

Marianne o. 07.06.2020, 08:24

verurteile niemand der so was macht, diese Menschen sind in grosser Not. leider kann ihnen niemand helfen. man sitzt in einem tiefen Loch. wünsche allen nur das Beste.