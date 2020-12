Warum heissen Brunsli, Chräbeli und Mailänderli eigentlich so?

Photo by Marc Markstein on Unsplash

Guetsli backen ist in der Weihnachtszeit äusserst beliebt – so sehr, dass letztes Jahr sogar ein Guetsli-Ofen per Rakete zur Raumstation ISS geschickt wurde.

Doch warum pflegen wir diesen Brauch hier auf Erden überhaupt? Dazu gibt es verschiedene Theorien. Eine besagt, dass Guetslen seinen Ursprung in mittelalterlichen Klöstern hat. Dort buken Mönche aus süssem Teig und exotischen Gewürzen die ersten Guetsli, um die Geburt Jesu zu feiern. Die Gebäcke wurden dann an Weihnachten und Neujahr unter der armen Bevölkerung verteilt.

Tier-Guetsli gegen böse Geister

Andere Experten sehen den Guetsli-Ursprung bereits in der Antike. Der Mythos besagt, dass zur Wintersonnenwende in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember Geister die Häuser der Menschen heimsuchten. Um die bösen Gestalten milde zu stimmen, sollte man ihnen ein Tier opfern. Weil das viele nicht wollten oder konnten, schob man Teig in Form von Tieren in den Ofen und warf diese anschliessend als Opfergabe in den Fluss. Das ist übrigens auch der Grund, warum noch heute viele Guetsli die Form von Tieren haben.

Warum heissen unsere Guetsli so?

Die Schweiz kennt für ihr Weihnachtsgebäck verschiedene Namen. Guetsli, Güetzi, Chrömli oder Biscuits werden sie hier genannt, in Deutschland sagt man schlicht Keks, was vom englischen Cake abgeleitet ist, oder Plätzchen, eine Abwandlung von Platz – platt geformtem Kuchen. Österreicher nennen ihre Weihnachtsgebäcke liebevoll Kekserl.

Mailänderli sind die wohl beliebtesten Schweizer Weihnachtsguetsli. Das Rezept ist rund 300 Jahre alt, erste Backanleitungen erschienen bereits im 18. Jahrhundert in Basler und Berner Kochbüchern. Damals war von Gâteau de Milan oder Miläänli die Rede, ob (und vor allem was) der Name mit der Stadt in Norditalien zu tun hat, ist aber leider nicht überliefert.

Mailänderli sind äusserst beliebt und super einfach zu machen. Es braucht eigentlich nur Mehl, Zucker und Butter im Verhältnis 2:1:1 und etwas Zitronenaroma.

Chräbeli ist ein Schweizer Mundartwort für die Kralle von Katzen, Hunden und Vögeln – aber auch für einen kleinen Kratzer in der Haut. Tatsächlich erinnert die Form des Anisgebäcks an einen Tierfuss, der übrigens besonders schön wird, wenn man das Guetsli vor dem Backen eine Zeit lang an der Luft antrocknen lässt.

Chräbeli sind wegen ihres Anis-Geschmacks nicht jedermanns Sache. Hier findest du aber ein feines Rezept. Bettybossi.ch

Tirggel, das Gebäck aus Honig, Mehl und Gewürzen, ist ein wahrer Oldie, dessen Geschichte sich über 500 Jahre zurückverfolgen lässt. Woher der Name stammt, ist hingegen unklar. Laut Idiotikon.ch könnte er vom Wort «targge» stammen, was so viel wie «mit einer breiigen, teigigen Masse hantieren» bedeutet.

Tirggel, auch Züri-Tirggel genannt, werden an Weihnachten, aber auch am Sechseläuten gegessen. Von Paebi Any / Wikipedia

Brunsli sind echte Basler und wurden nach ihrer schokoladigen Farbe benannt. Ausgesprochen werden sie mit einem lang u – also Bruunsli, wie Bruuns, was im Basler Dialekt Braunes heisst.

In echte Basler Brunsli kommen gemahlene Mandeln, Zucker und natürlich Schokolade. Von Fanny Schertzer / Wikipedia

Spitzbuben gehören zu den jüngeren Schweizer Guetsli – über ihre Herkunft ist aber nicht viel bekannt. Das erste Rezept taucht im Buch «Das Meisterwerk der Küche» aus dem Jahr 1929 auf. In Österreich nennt man das Gebäck aus Mürbeteig und Konfitüre übrigens Linzer Auge.

Je spitzbübischer ein Spitzbube lacht, desto besser. Von Adrian Michael / Wikipedia

Warum Zimtsterne so heissen, müssen wir glaub nicht erklären. Beliebt waren die Guetsli schon vor hunderten Jahren und beeindruckten sogar gekrönte Häupter. Kardinal Lorenzo Campeggio servierte 1538 das Gebäck angeblich dem deutschen Kaiser Karl V. bei einem Besuch.

Riecht es nach Zimt, ist Weihnachten oft nicht mehr weit. Photo by Caroline Hernandez on Unsplash