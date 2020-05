Aktualisiert 18.05.2020 15:18

Warum holt sich Trump einen Lonza-Chef?

Ein Lonza-VR musste zurücktreten, weil er für Trumps «Operation Warp Speed» arbeitet. Will der US-Präsident so Druck auf die Impfstoff-Hersteller machen? Kann Lonza überhaupt bestimmen, wer zuerst drankommt?

von Raphael Knecht

US-Präsident Donald Trump will mit dem Programm «Operation Warp Speed» sicherstellen, dass seinem Volk bis Ende Jahr ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht. Für das am Wochenende lancierte Impfprogramm hat sich Trump einen Topmann von Lonza als Chef ausgesucht: Moncef Slaoui.

Slaoui war gerade erst Ende April dem Verwaltungsrat des Basler Pharma-Konzerns beigetreten. Am Montag musste er bereits seinen Rücktritt einreichen, da sein Engagement für Trump einen Interessenskonflikt darstellt: Lonza hat mit der US-Firma Moderna, die an einem Impfstoff arbeitet, einen Produktionsvertrag. Bis Freitag sass Slaoui auch bei Moderna im Verwaltungsrat.

«Riesiges Know-how»

Will Trump mit der Aktion Druck auf Lonza machen, damit die USA als erstes Land an den Impfstoff kommen? Eher nicht, glaubt Pharmaexperte Salvatore Volante: «Slaoui hat im Bereich der Impfstoffe ein riesiges Know-how.» Volante geht davon aus, dass man ihn an Bord geholt hat, um im eigenen Land genug vom Impfstoff produzieren zu können und die Bevölkerung in einer grossen Kampagne «durchimpfen» zu lassen.

Dazu kommt, dass Lonza als Hersteller und Zulieferer kaum einen Einfluss darauf hat, wer den Impfstoff als Erstes bekommt. Das Unternehmen hat typischerweise Lieferverträge mit Abnehmern, die die Medikamente fertigstellen und auf den Markt bringen.

Moderna Jagd nach dem Impfstoff Ausser der medikamentösen Therapie gilt vor allem ein Impfstoff als Hoffnungsträger in der Coronavirus-Krise. Verschiedene Firmen forschen derzeit daran. Das US-Unternehmen Moderna ist eine davon. Sie führt derzeit klinische Tests für den Stoff MRNA-1273 durch und hat am Montag bekanntgegeben, dass die erste Testphase positive Ergebnisse lieferte. Moderna erhält unter anderem finanzielle Unterstützung vom US-Gesundheitsministerium. Donald Trump will seinem Volk noch dieses Jahr einen Impfstoff zur Verfügung stellen – und zwar in grossen Mengen, wie er letzte Woche versprach.

Moderna entscheidet

Sanna Fowler, Sprecherin von Lonza, sagt zu 20 Minuten, dass das Unternehmen nicht an der Diskussion über den Zugriff zum Impfstoff teilnehme. Moderna produziere den Impfstoff für klinische Tests bereits in US-Anlagen von Lonza und plane, nach erfolgreichen Tests auch in der Schweiz zu produzieren.

Wer den Impfstoff zuerst erhalte, obliege letztlich Moderna in Zusammenarbeit mit weiteren Parteien wie etwa den US-Behörden und der World Health Organisation, so Fowler. Was sie aber sagen könne: «Moderna wollte mit Lonza arbeiten, weil wir dem Unternehmen ein globales Netzwerk anbieten können, das eben nicht nur in den USA angesiedelt ist.»

Ethische Verantwortung

Eine gewisse ethische Verantwortung muss der Konzern aber tragen, findet Pharma-Experte Volante: «Von einer Firma mit Sitz in Basel erwarte ich, dass sie, sollte der Impfstoff auch auf Schweizer Boden hergestellt werden, diesen der Schweizer Bevölkerung zeitnah anbietet.»

Solange Schweizer Firmen aber Lieferbindungsverträge mit ausländischen Abnehmern haben, fehlt ihnen teils der Handlungsspielraum. Darum ist Volante der Meinung, die Schweiz müsse bei Medikamenten den Selbstversorgungsgrad erhöhen: «Sonst haben wir bei der nächsten grösseren Pandemie-Welle ein Problem.»

Schweiz hat wenig Chancen auf dem Markt

Der Markt schere sich kaum um die Schweiz, das habe man etwa bei den Masken gesehen. Die chinesischen Hersteller hätten zuerst die grossen Bestellungen von Nationen wie den USA, Kanada oder Deutschland verarbeitet. Die seien nun mal ertragreicher, so Volante: «Die Schweiz wird im globalen Wettbewerb mit ihren knapp 9 Millionen Einwohnern erst nachrangig beliefert.»