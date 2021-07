Streamingstarts Juli 2021 - Warum «Ich und die Anderen» die surrealste deutsche Serie ist

«Ich und die Anderen»

Tristan (Tom Schilling) macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt – im wahrsten Sinne des Wortes. Der Protagonist in «Ich und die Anderen» wird nämlich auf einen surrealen Trip geschickt. Er kann plötzlich steuern, wie sein Umfeld auf ihn reagiert, sei es seine schwangere Freundin Julia (Katharina Schüttler) oder sein Chef (Lars Eidinger). Jeden Tag hat er einen Wunsch frei, danach verhalten sich seine Mitmenschen ganz so, wie es ihm passt.

Alle lieben Tristan

Die Serie könnte anecken

«Watch the Sound with Mark Ronson»

Mark Ronson weiss, wie man Hits produziert. Wenn er an einem Song feilt, stehen die Chancen gut, dass der Track einschlägt. In seiner neuen Dokuserie «Watch the Sound with Mark Ronson» erklärt der 45-Jährige, was hinter den Ohrwürmern steckt.



«Ich war schon immer besessen davon, wie Sachen klingen», sagt Ronson im Trailer. Gemeinsam mit Musik-Gschpänli wie Charli XCX, Tame Impala, Paul McCartney und King Princess spricht er über die Schnittstelle von neuer Technologie und Musik-Produktion.