Wetter in der Schweiz – Warum ist der Himmel so gelb heute Morgen? 

Seltsame Stimmung am Dienstagmorgen: Der Saharastaub ist in der Schweiz angekommen.

Nach einem teilweise nassen Montag- und Dienstagmorgen wird es jetzt wieder wärmer und sonniger. Am Mittwoch dürften die Temperaturen einen Höchststand erreichen: Lokal sind in der Schweiz 19 bis 20 Grad zu erwarten. Im Wallis könnte es sogar für 22 Grad reichen. Es bleibt schweizweit trocken.

Der Saharastaub sorgte am Dienstagmorgen für ein Wetterspektakel. Der Staub verfärbte die Luft gelblich. Dieser wird über der Wüste Sahara aufgewirbelt und in grosse Höhen transportiert. Die Wetterlage in den kommenden Tagen ermöglicht dabei mit einem Tief über Marokko und einem Hoch über Griechenland den Transport in die Schweiz, wie Livia Calonder von Meteonews erklärte.