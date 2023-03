Bachmut: Darum ist die Stadt so wichtig

Was ist die Bedeutung der Stadt Bachmut?

Experten bezweifeln allerdings seit längerem, dass der Verlust von Bachmut sich wirklich wesentlich auf den Kriegsverlauf auswirken würde. Für viele Fachleute ist die ukrainische Kontrolle über die Stadt Isjum nahe Kramatorsk viel wichtiger. Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte am Montag gesagt, er sehe einen ukrainischen Rückzug aus Bachmut nicht als einen «bedeutenden strategischen Rückschlag» für Kiew an. «Ich will die enorme Arbeit, die die ukrainischen Soldaten und die ukrainische Führung in die Verteidigung von Bachmut gesteckt haben, nicht schmälern, aber ich denke, dass es sich dabei eher um einen symbolischen Wert handelt als um einen strategischen und operativen Wert», sagte Austin.