Aktuelle Corona-Situation - Warum ist die Situation trotz freier Betten akut?

«Erreichen wir in der Schweiz nicht eine Impfquote von 90 Prozent, dann folgt Welle auf Welle. Die Pandemie wird so nie aufhören», sagt Martin Tramèr, Chefarzt der Anästhesie am Universitätsspital Genf.

An welchem Punkt stehen wir in der Pandemie?

Man könne die aktuelle Situation durchaus auch als vierte Welle (siehe Box) bezeichnen, sagte BAG-Krisenmanager Patrick Mathys Ende August. Für Martin Tramèr, Chefarzt der Anästhesie am Universitätsspital Genf, steht fest: «Erreichen wir in der Schweiz nicht eine Impfquote von 90 Prozent, dann folgt Welle auf Welle. Die Pandemie wird so nie aufhören.»



SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel hingegen hält eine höhere Impfquote nicht für zielführend. «Das Beispiel Israel lässt mich nicht hoffen, dass eine Durchimpfung die viel besungene Lösung ist.» In Israel sind über 60 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft. Die Ansteckungen blieben im Frühling zwar tief, seit einigen Wochen schnellen sie jedoch wieder in die Höhe. Ausserdem solle man aufhören, den Impfdruck über eine Ausweitung der Zertifikatspflicht zu erhöhen, findet Büchel. «Stattdessen sollten wir gezielt Einreisende an den Grenzen testen und bei einem positiven Resultat isolieren.»