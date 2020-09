Kürzlich hat er sich auch einen neuen McLaren 570s, der hier auf dem Bild zu sehen ist, gekauft. Der Super-Sportwagen kostet ungefähr 200’000 Franken. Natürlich hat er die Farbe und das Interieur des Wagens mit seiner Community ausgesucht und den Kauf in einem Video ausführlich dokumentiert.

Aber viele Fans vergöttern ihn nicht wegen seiner Videos, sondern wegen seines extravaganten Lifestyles. Auf Instagram zeigt er sich in Designer-Kleidern mit unglaublich teuren Uhren und Luxus-Karossen.

Justin Fuchs posiert am liebsten neben teuren Autos, das Schweizer Luxus-Uhrenwerk ist gekonnt in Szene gesetzt und gekleidet ist er in den neusten Designer-Klamotten von Louis Vuitton, Jacquemus oder Dior. Dieser Lifestyle könnte aus einem feuchten Traum jedes Rappers stammen, und Justins Fans vergöttern ihn dafür. Aber wie hat sich der 22-Jährige diesen Lebensstil aufgebaut?