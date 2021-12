Beste Städte für Expats – So schneiden Basel, Genf und Zürich im Expat Ranking ab

Für das Expat-City-Ranking von InterNations, einer Expat-Community, wurden 12’240 Menschen zum Leben und Arbeiten im Ausland befragt: 57 Städte, darunter auch Basel, Genf, Lausanne und Zürich, wurden in fünf Kategorien bewertet: Lebensqualität, Eingewöhnung, Arbeiten in der Stadt, Finanzen & Wohnen sowie Lebenshaltungskosten. Auffällig: Von den Schweizer Städten schafft es nur gerade Basel in die Top 10 (Platz 9), Lausanne (Platz 21), Zürich (Platz 34) und Genf (Platz 47) sind deutlich schlechter. Woran liegt das?

In der Aufschlüsselung nach den einzelnen Kategorien wird schnell klar, bei welchem Punkt es hapert: Während die Lebensqualität in allen Schweizer Städten ausserordentlich gut ist, schneidet Zürich bei den Kategorien «Eingewöhnung» und «Lebenshaltungskosten» schlecht ab. Kein Wunder: Der Lebensunterhalt hierzulande ist teuer – und die Schweizer und Schweizerinnen ein eher zurückhaltendes Volk. In den Unterkategorien «sich Willkommen fühlen» und «Freunde & soziale Kontakte» ist Zürich gar unter den schlechtesten zehn Städten.

In der Schweiz als Expat Kontakt zu Einheimischen zu finden, ist nicht immer ganz einfach, weiss Barbara Milne von Touchdown Relocation Services. imago images/Westend61

«Es gibt genug andere Expats zum Austauschen»

Barbara Milne, die das Unternehmen Touchdown Relocation Services gegründet hat, mit dem Expats der Umzug und die Eingewöhnung erleichtert werden soll, weiss, woran die Kontaktaufnahme zwischen den Schweizerinnen und Schweizern und Expats oft scheitert: «Ich höre oft, dass sich die Expats beklagen, dass sie nicht so freundlich empfangen werden.» Sie glaube aber, dass das an beiden Seiten liegt. «Als Neuzuzüger muss man sich um Kontakte bemühen, vielleicht einen Apéro machen und den Nachbarn Grüezi sagen – das machen wohl viele eher nicht», sagt Milne.

«Ausserdem gibt es in der Schweiz sehr viele Expats, mit denen sich die Neuzuzüger schneller anfreunden. Das sieht man auch bei der Sprache: Wenn ein Expat sich zum Beispiel einer Laufgruppe anschliesst, ist die Chance sehr gross, dass dort auch andere Expats dabei sind. Die sprechen dann miteinander Englisch, die anderen sprechen miteinander Schweizerdeutsch», sagt Milne.

Warum ist Basel besser?

«Eingewöhnung» auch laut Ranking auch hier schwierig, trotzdem schneidet Basel insgesamt gut ab: Platz neun von 57 Städten. imago images / Panthermedia

Basel landet als einzige Schweizer Stadt in den Top 10. Aber warum eigentlich? Während die Stadt im Dreiländereck beim Punkt «Eingewöhnung» ebenfalls relativ schlecht abschneidet, kommt sie bei fast allen anderen Kategorien gut weg: Der öffentliche Verkehr wird gelobt und 84 Prozent der Expats in Basel halten ihr verfügbares Haushaltseinkommen für mehr als genug, um alle anfallenden Kosten zu decken. Ausserdem gilt Basel als sehr sicher, sowohl wenn es um Kriminalität geht als auch bei der Wirtschaftslage.

«Ich kann mir nicht erklären, warum Basel besser abschneidet als Zürich», sagt Barbara Milne. Vielleicht sei es die Nähe zu Deutschland und Frankreich. «Grundsätzlich gilt: Man kann auch in der Schweiz und in Zürich Freunde finden, man muss sich aber aktiv darum bemühen. Die Menschen hier haben bereits aktive Freundeskreise und nicht auf Neuzuzüger gewartet. Das muss einem bewusst sein.»

Westschweizer Städte auf Platz 21 und 47

Trotz der fantastischen Lage ist Genf im Expat-City-Ranking die schlechteste Schweizer Stadt und schrammt nur knapp an einem Platz in den schlechtesten zehn Städten vorbei. imago images / robertharding

Während Lausanne immerhin noch im vorderen Bereich ist, kommt Genf besonders schlecht weg: Mit Platz 47 rutscht die Stadt nur knapp an einer Platzierung in den schlechtesten zehn Städten vorbei. Das liegt auch an den Lebenshaltungskosten: So wird Genf in der Studie eine eher niedrige Lebensqualität zu sehr hohen Preisen attestiert. Auch eine Wohnung zu finden ist nur in Dublin und München noch schwieriger. 35 Prozent der Befragten beschreiben die Genfer Bevölkerung als «generell unfreundlich».

Barbara Milne hat einen Tipp für Expats: «Am einfachsten ist es für diejenigen, die Kinder haben.» So komme man automatisch mit anderen Eltern in Kontakt. Ansonsten: «Expats müssen sich aktiv um Freundschaften bemühen. Es gibt diverse Angebote zum Kennenlernen der Städte und der Bevölkerung, dort muss man aber darauf achten, sich nicht nur mit anderen Expats auszutauschen, wenn man Kontakt zu den Einheimischen möchte.»

Wie die anderen Städte im Ranking abgeschnitten haben, siehst du hier.

Besonders wohl fühlen sich Expats in Kuala Lumpur, Malaga und Dubai. Schwierig ist es dagegen in Rom, Mailand und Johannesburg. InterNations / Expat City Ranking

Die Expertin Barbara Milne Barbara Milne ist die Gründerin von Touchdown Relocation Services, einem Unternehmen, das Expats beim Umzug und dem Einleben in der Schweiz hilft. Milne lebte selbst mehrere Jahre in den USA und in Japan und weiss, was es heisst, sich in anderen Ländern einzuleben und zurechtzufinden.