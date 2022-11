Jeremy Fragrance: 5 Fakten zum Parfüm-Influencer

Wer sich für Parfüm interessiert – oder ab und an mal Tiktok öffnet – kommt an Jeremy Fragrance nicht vorbei. Der exzentrische Deutsche schreit halbnackt ins Mikrofon, welche Düfte für wen am besten passen, riecht ungefragt an anderen Menschen und brüllt regelmässig «Power» in die Kamera.

Für seinen übermässigen Erfolg in den sozialen Medien (er hat 5,6 Millionen Follower auf Tiktok und mehr als zwei Millionen auf Youtube) ist allerdings nicht nur sein Parfüm-Content verantwortlich: Jeremy teilt ungeschönt, wie er oberkörperfrei ein Meeting mit CEOs von Parfümerien betritt, macht wilde Behauptungen, wie viel Geld er mit einzelnen Posts verdient und verrät, nachdem er ekstatisch an einer Gurke riecht, dass das Video nur den Klicks dient. Er ist ein Phänomen, das in der aktuellen Zeit erstaunlich gut funktioniert. Wir haben fünf Fakten gesammelt, die du vielleicht noch nicht kanntest.

1. Jeremy Fragrance heisst nicht Jeremy

Sondern Daniel. Geboren als Daniel Sredzinski nahm er später den Nachnamen des zweiten Ehemanns seiner Mutter an. Seitdem heisst er Daniel Schütz. Seinen Künstlernamen Jeremy wählte er, weil er damals grosser World-of-Warcraft-Fan war und ihm im Spiel eine Figur namens Jeremiah gefiel.

2. Seine Ernährung ist … speziell

Vom Social Media Star existieren unzählige Videos, in denen er etwa erklärt, dass er Eier jeweils mit Schale isst (sie seien eine gute Kalziumquelle), täglich sieben Habanero Chilis zu sich nimmt, Früchte und Nüsse beschimpft, weil er denkt, sie machen fett und seine Hauptnahrungsmittel auf Sardinen (mit Gräten und Haut, fürs Kollagen), Hühner- und Fischinnereien und italienische Kräuter eingrenzt.

Er macht das weniger aus Genuss und mehr aus dem Glauben, dass dicke Menschen und übermässig trainierte Menschen früher sterben. «Also mach ich schlank und drahtig», sagt er selbst dazu.

3. Er ist Ex-Boyband-Mitglied

Doppelt sogar. Jeremy Williams nannte sich das Mitglied der semi-erfolgreichen Gruppen «Part Six» und «Golden Circle» damals, später brachte er auch einige eigene Songs raus. Ausserdem arbeitete er als Fitness-Model und Kung-Fu-Trainer.

4. Jeremy findet Social Media schädlich

«Alles auf dieser Scheisswelt hat eine Altersbeschränkung: Pornografie, Alkohol, Tabak – aber Instagram nicht? Diese App macht dich kaputt», sagte er dem Onlinemagazin «Iconist». Auch in anderen Interviews zieht er über Social Media her, er selbst sei kein Fan. Weder auf Instagram noch Tiktok folgt er selbst jemandem. Ihm geht es laut eigener Aussage nur um Selbstverwirklichung.

5. Er hat noch nie Drogen konsumiert