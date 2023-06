Old Money Style: Darum geht die Ästhetik Superreicher durch die Decke

Schlicht statt schrill : «Old Money» – darum ist der dezente Look der Reichen so angesagt

«Geld redet, Reichtum flüstert», lautet ein gängiges Sprichwort. Demzufolge verzichten reiche Menschen in ihrer Garderobe lieber auf Logomania und setzen dafür auf Kleidung ohne grosse Labels und stillen Luxus. Tiktok-User scheinen vom Style reicher Menschen fasziniert zu sein und eifern aktuell der Old-Money-Ästhetik nach.

Was ist die Old-Money-Ästhetik

Der Begriff Old Money beschreibt Menschen, deren Reichtum sich durch mehrere Generationen durch die Familie zieht. Tiktok hat dabei eine genaue Vorstellung, wie das Leben von altem Reichtum aussehen soll. Laut der Plattform wohnen Menschen mit Old Money in Villen im Jugendstil, haben Hobbys wie Golfen und Tennis und kleiden sich à la Vanilla Girl in Beige und Weiss.

Die Videos zur Ästhetik gehen viral. Der Hashtag #oldmoney hat auf Tiktok über 6,3 Milliarden Aufrufe.

Diese Stars verkörpern Old Money

Zur Old-Money-Ästhetik gehört auch ein bestimmter Look. Sofia Richie gehört zu den aktuellen Stilikonen des Old-Money-Styles. Spätestens seit ihrer Hochzeit mit Musikmanager Elliot Grainge hüllt sich die Tochter von Lionel Richie typisch für die Ästhetik ins Chanel-Kostüm oder in fliessende weisse Stoffe.

Ein wallendes langes Kleid, Chanel-Tasche und Perlenkette: Ein klassischer Old-Money-Look, den Sofia Richie in Südfrankreich trägt. Instagram/sofiarichiegrainge Nicht nur das Chanel-Kostüm, sondern auch so ein Blick auf Paris ist normalerweise mit einem saftigen Preisschild versehen. Instagram/sofiarichiegrainge Im Badeanzug von Dior auf der Jacht: An Sofias Handgelenk ist wohl auch nicht nur irgendein Armband, sondern … Instagram/sofiarichiegrainge

Auf Tiktok sammeln Videos mit Sofia Richies Style-Transformationen Millionen von Views.

Bei den Männern werden als Old-Money-Styling-Inspiration gerne die Formel-1-Fahrer Pierre Gasly und Charles Leclerc erwähnt.

Klar, die Rennfahrer haben ein Millionengehalt. Doch die Familien von Pierre Gasley und Charles Leclerc gehören nicht zu den Superreichen. Eher ist es der Style aus frischen Hemden, teuren Uhren, Polohemden und Jacht-Looks, der die Rennfahrer zu Old-Money-Stilikonen macht.

Charles Leclerc (links) und Pierre Gasley (rechts) im Old-Money-Look mit frischen Leinenhemden und legeren Sonnenbrillen. Instagram/charles_leclerc In Old-Money-Manier verbringt Charles Leclerc gerne Zeit auf seiner Jacht. Instagram/charles_leclerc Pierre Gasley im beigen Look im Privatflugzeug. Instagram/pierregasley

Nebst realen Menschen sind auch TV-Shows wie HBOs Hitserie «Succession» Treiber der Old-Money-Ästhetik.

Old Money – keine Frage des Geldes

Wer die Ästhetik ausprobieren will, setzt auf Polohemden und helle Basic-Pieces wie weisse Leinenhosen und den Trenchcoat. Dabei müssen die Stücke nicht von Chanel & Co. sein. Wichtiger ist vielmehr, dass du dabei in qualitativ hochwertige und zeitlose Pieces investierst mit der Devise: Weniger ist mehr.

Darum ist der Style gefragt

Zwar träumen viele vom Leben im Reichtum. In der Realität ist aber für den Grossteil der Bevölkerung in der Schweiz weder die Villa im Jugendstil noch ein Heim mit Garten erreichbar. Dass die Ästhetik gerade durch die Decke geht, verkörpert wohl weniger ein Lifestyle-Ziel, sondern eher einen Modestil.

Die schlichten und klassischen Looks machen das Styling einfach und in Zeiten steigender Preise eher günstig. Viele verschiedene Pieces brauchst du für den Look nämlich nicht. Die Ästhetik regt dazu an, in zeitlose Qualitätsstücke statt Fast-Fashion-Impulskäufe zu investieren. Das kann auch die Nachhaltigkeit deines Kleiderschranks fördern.