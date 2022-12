Weihnachten: Warum Kinder ans Christkind glauben – und Eltern sie anlügen

Gabenbringer an Weihnachten : Kinder durchschauen die Christkind-Lüge, darum spielen sie trotzdem mit

In der Deutschschweiz und Österreich bringt das Christkind an Weihnachten die Geschenke, in der Westschweiz ist es der Père Noël, in Deutschland nennt man ihn Weihnachtsmann und in den USA Santa. Viele Kinder warten sehnsüchtig auf diese Gabenbringer. Doch warum glauben Kinder, die ansonsten nur schwer hinters Licht zu führen sind, so bereitwillig an das Christkind oder den Weihnachtsmann, hinter denen doch offensichtlich nur Mama und Papa stecken?