Kanye West plant einige Architekturprojekte in den USA und war darum am letzten Wochenende in der Schweiz.

Vom 27. bis am 29. November war Kanye West in der Schweiz zu Besuch, weil er sich mit dem Bündner Architekten Valerio Olgiati treffen wollte , um einige seiner Bauwerke zu besichtigen. Dies wirft Fragen auf: Zum Zeitpunkt von Wests Einreise mitsamt seiner Entourage war auch für die USA ein Einreiseverbot gegenüber Drittstaatsangehörigen für Kurzaufenthalte in Kraft, wie der «Blick» berichtete.

Bei Härtefällen sind Einreisen aus Drittstaaten möglich

Um die Einreise zu rechtfertigen, müsste West in einer Notsituation gewesen sein, sodass er zwingend auf eine Einreise in die Schweiz angewiesen war. Dazu zählen etwa Todesfälle von Familienangehörigen in der Schweiz. Wie Reto Kormann vom Staatssekretariat für Migration auf Anfrage von 20 Minuten ausführt, sind bei Härtefällen Einreisen auch aus Drittstaaten möglich.

In Ilanz diniert und in Flims übernachtet

West traf am vergangenen Wochenende den preisgekrönten Bündner Architekten Valerio Olgiati, der für seine Gebäude international bekannt ist. Der Amerikaner hielt sich in der Region Graubünden auf, um sechs Häuser des Architekten zu besichtigen. Dazu gehörten das Atelier von Linard Bardill in Scharans und das Plantahof-Auditorium in Landquart. West übernachtete in Flims und dinierte am Samstagabend im Restaurant Casa Casutt in Ilanz.