Trick gegen staatliche Zensur – Warum Kriegsgegner in Russland nur noch mit Emojis kommunizieren

Das Entsetzen über den Krieg des eigenen Landes gegen die Ukraine treibt in Russland viele Menschen zu Protesten auf die Strasse. Nachdem am 24. Februar die Invasion in der Ukraine begonnen hatte, verbreitete sich ein Bild in den sozialen Medien: Es zeigt das Profil des russischen Dichters Alexander Puschkin, die Zahl sieben und eine Reihe von Emojis mit einem laufenden Mann. Für die Eingeweihten ist die Bedeutung klar: Es ist ein Aufruf zu einem Protest gegen die Massnahmen der Regierung. Treffpunkt: um sieben Uhr beim Puschkin-Platz in Moskau.