Martigny: 20-jähriger Walliser schwer verletzt zwischen Bahngleisen aufgefunden

Ein 20-jähriger Walliser wurde am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr zwischen den Bahngleisen ausgangs Martigny in Richtung Vernayaz entdeckt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll der Mann den Nachtclub Zanzibar in Martigny gegen vier Uhr nachts verlassen haben. Gegen 6.30 Uhr wurde er bewusstlos und schwer verletzt zwischen den Bahngleisen ausgangs Martinach in Richtung Vernayaz entdeckt, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 20-jährigen Walliser, der in der Region wohnhaft ist.