Polit-Experte Alexander Trechsel

Alexander Trechsel ist seit 2016 ordentlicher Professor für Politikwissenschaft an der Universität Luzern. Zuvor war er 11 Jahre Inhaber des Schweizer Lehrstuhls für Föderalismus und Demokratie am European University Institute (EUI) in Florenz, davon vier Jahre Leiter des Department for Political and Social Sciences. Zudem war er 2012-2015 Faculty Fellow am Berkman Center for Internet and Society an der Harvard University. Alexander Trechsel studierte Politikwissenschaft an der Universität Genf und promovierte 1999 (mit der höchsten Auszeichnung).