Warum landen so viele Forbes-Preisträger vor Gericht?

Vor zwei Jahren verkaufte die 31-Jährige die Firma für 175 Millionen Dollar an die Bank JP Morgan Chase. Anfang April folgte der tiefe Fall. Das Justizministerium klagte die Firmengründerin wegen Daten- und Bankbetrugs an.

250 Millionen Dollar Kaution

Betrug im Wert von 18,5 Milliarden Dollar

Dann dürfte seine Ex-Kollegin Carolin Ellison aussagen, die auch schon auf der «Forbes»-Liste war. Die frühere Co-CEO der Schwester-Firma von FTX bekannte sich schuldig in sieben Anklagepunkten und dürfte so der Höchststrafe von 110 Jahren entkommen (weitere Beispiele in der Bildstrecke oben).

«30 unter 30 ist nicht nur eine Liste, sondern auch ein Druck, Grosses zu erreichen, bevor einem die Jugend entgleitet. Dieser Druck kann bestimmte ehrgeizige Menschen dazu verleiten, Abkürzungen zu nehmen», so die Autorin. Heutzutage seien Abkürzungen auch akzeptiert. «Millennials sind schliesslich mit dem Spruch Fake it till you make it aufgewachsen», so die Autorin.