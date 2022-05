Oberwangen BE : Warum laufen dieser Schule die Lehrerinnen davon?

Fast das gesamte Lehrpersonal der Basisstufe in Oberwangen verlässt die Schule per Ende Juli 2022. Eltern zeigen sich besorgt, der Bildungsvorsteher relativiert.

Der Schule Oberwangen bei Bern laufen die Lehrpersonen davon: Gleich vier Lehrerinnen verlassen die Schule des 1300-Seelen-Dorfes ( Gemeinde Köniz ) per Ende Juli 2022, eine weitere gibt ihre Klassenlehrfunktion ab. Dies geht aus einer E-Mail der Schulleitung an die Eltern hervor, die 20 Minuten vorliegt. Augenfällig: Sämtliche Abgänge betreffen die Basisstufe, weshalb auf dieser fast sämtliche Stellen neu besetzt werden müssen.

Die Abgänge lösen bei manchen Eltern Unsicherheit aus. «Wenn so viele Lehrkräfte gleichzeitig gehen, hört sich das für mich nicht gesund an», meint eine Mutter aus Oberwangen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie bemängelt zudem, dass die Schule keine Gründe für die Abgänge genannt habe. Unter den Eltern werde gemunkelt, dass die engen Platzverhältnisse eine Rolle gespielt haben könnten. «Man will immer mehr Kinder in die Schule reinquetschen, obwohl es eigentlich keinen Platz mehr hat», so die Mutter. Weiter soll es zu Differenzen zwischen dem Lehrpersonal und der Schulleitung gekommen sein.