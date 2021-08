Soziales Drama bahnt sich an - Warum Millionen US-Amerikaner bald auf der Strasse landen könnten

Alexandria Ocasio-Cortez, demokratische Kongressabgeordnete des Bundesstaates New York, sagte im Interview mit CNN, dass der Kongress sehr wohl die Chance gehabt habe, darüber abzustimmen, aber « viele konservative Abgeordnete es eilig hatten , in Flugzeuge zu steigen .»

In den USA ist in der Nacht auf den 1. August 2021 ein wegen der Pandemie verhängtes Moratorium für Zwangsräumungen von säumigen Mietern ausgelaufen.

Wie kam es zu dieser Situation?

Millionen US-Amerikaner sind in der Pandemie in eine finanzielle Schieflage geraten, dadurch auch in Mietverzug. Dass diese Menschen bis anhin nicht obdachlos wurden oder in Notunterkünften landeten, war durch ein Moratorium auf Zwangsräumungen verhindert worden, das die US-Gesundheitsbehörde (CDC) im September 2020 verhängt hatte. Nach mehrfacher Verlängerung lief die Regelung am vergangenen Samstag aus.