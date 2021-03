Seit dem Jahreswechsel ist Brasilien in die bisher schlimmsten Tage dieser Pandemie abgerutscht. Die täglichen Todesfälle und Fallzahlen haben die bisherigen Rekorde gebrochen. Brasilien ist nach den USA das zweite Land, das insgesamt über 300’000 Corona-Tote zu beklagen hat. Und inmitten dieses Anstiegs hat sich ein beunruhigendes Muster herauskristallisiert - immer mehr junge Menschen scheinen schwer zu erkranken und an Covid-19 zu sterben, sagen Ärzte gegenüber «CNN» .

Intensivmediziner sind besorgt

Mutation ansteckender

Karneval trotz Verbot

Trauriger Spitzenreiter

In keinem Land sterben derzeit pro Tag so viele Menschen an den Folgen von Covid-19 wie in Brasilien. Kritiker machen auch den rechtsextremen Staatschef Jair Bolsonaro für den dramatischen Anstieg der Todesfallzahlen verantwortlich. Seit Beginn der Pandemie hat er die Gefahr durch das Coronavirus fortwährend heruntergespielt.