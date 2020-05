Spatz, Amsel und Stockente

Warum Nationalräte mit Feldstechern nach Vögeln suchen

Während einem Spaziergang zählten verschiedene Parlamentarier Vogelarten rund um das provisorische Parlament in Bern. Schweizer Bürger sollen dem Beispiel in den nächsten Tagen folgen.

Den Feldstecher um den Hals, das Ornitologie-Buch in der Hand: Am Dienstag zählten verschiedene Parlamentarier während einer Sessionspause Vögel rund um das provisorische Parlament auf dem Bernexpo-Gelände in Bern (siehe Video). Ab Mittwoch sollen es ihnen Schweizer Bürger gleichtun. Vom 6. bis 10. Mai bittet die Naturschutzorganisation Birdlife die Bevölkerung eine Stunde lang Vögel zu zählen und diese online zu erfassen. Mit den erhobenen Daten will die Organisation mehr über den Wandel der Vogelwelt in der Schweiz erfahren.