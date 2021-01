«Morning Show»-Moderatorin Andrea ist zwar ebenfalls kein Fan von Neujahrsvorsätzen, aber den Dry January will sie in diesem Jahr durchziehen.

«Drei x Drei»- und «Supreme Show»-Kollege Freezy ist kein Fan: Er sieht den Sinn nicht in immer gleichen Vorsätzen – «weniger Rauchen, mehr Sport» –, die am Ende oft eh kaum jemand durchzieht.

In der ersten «Drei x Drei»-Folge nach der Weihnachtspause gibt Podcast- und Radiohost Moe das Thema vor: Neujahrsvorsätze.

In der ersten Folge im neuen Jahr gehts um gute Vorsätze und Horoskope.

«Es wird wieder Zeit», meint Freezy – nämlich für eine neue Folge «Drei x Drei» nach der Weihnachtspause. «Und Moe hat natürlich das passende Thema dazu, oder?», übergibt Freezy seinem Podcast-Kollegen das Wort. «Neujahrsvorsätze», so Moe. «So ein richtiger Kack», meint Freezy, «ich mach mir eigentlich nie Vorsätze. Wie ist das bei euch so?»

«Du musst? Vergiss das!»

«Diese Vorsätze funktionieren ja schon genau darum nicht, weil du sagst, du musst – vergiss das! Du musst wollen», meint Moe. Er findet aber auch: «Grundsätzlich sind Jahresvorsätze ja schon etwas Gutes. Immerhin überlegt man sich, was man scheisse macht und was man besser machen möchte.»

«Wie kriege ich die Corona-Kilos wieder runter?»

Andrea ruft in Erinnerung: Seit fünf Tagen mache sie täglich eine halbe Stunde Sport. «Am ersten Tag hätte ich heulen können, weil alles wehtat.» Heute sei Tag fünf und sie fühle sich quietschfidel. «Mein Problem ist: Wie bringe ich meine zehn Kilos wieder runter, die ich in den letzten Monaten zugenommen habe?»

Was Moe und Freezy über Andreas Extra-Kilos denken? Und was die Talkrunde von Horoskopen hält? Die komplette Folge findest du zusammen mit dem gesamten «Drei x Drei»-Archiv gleich hier. Für die beschriebene Folge einfach E31 in der Seitenleiste wählen.