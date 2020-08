Biel BE : Warum nur dreht sich dieser Fuchs endlos im Kreis?

Eine Leserin filmte in der Bieler Seevorstadt einen Rotfuchs, der unzählige Pirouetten dreht – allerdings nicht zum Vergnügen, wie eine Wildtierexpertin erklärt.

Da wird einem nur vom Zusehen schwindlig: In atemberaubendem Tempo dreht sich der junge Rotfuchs wieder und wieder um die eigene Achse. Eine anwesende Polizistin regelt den Verkehr und achtet darauf, dass das Tier nicht auf die Strasse rennt. Ist es bloss verspielt? Steht es unter Stress? Ist es gar krank? Eine Leserin, welche die Szene am Donnerstagmittag in der Bieler Seevorstadt filmte, kann sich keinen Reim auf das Verhalten des Wildhundes machen. «Er tat mir leid, der Vorfall hat mich auch am Abend noch beschäftigt», sagt sie.