Schon zum vierten Mal : Warum nur ist immer der FC Kerns von Vandalismus betroffen?

Seit Juni 2019 wurde der FC Kerns wiederholt Opfer von Einbrüchen und Vandalismus. Am Dienstag haben zwei unbekannte Autofahrer den Rasen mit Driften in Mitleidenschaft gezogen. Nun will der FC handeln und Überwachungskameras installieren.