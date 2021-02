Denn die Saugfähigkeit deiner Haut ist in den Nachtstunden um 60 Prozent erhöht – will heissen: Die Haut wird in der Nacht stärker durchblutet und der Stoffwechsel läuft auf Hochtouren. Verzichtest du in dieser für die Haut so wichtigen Phase auf die Feuchtigkeitspflege, kann dies das Hautbild verschlechtern, zu einer blassen und trockenen Haut, Augenringen und sogar Fältchen führen.