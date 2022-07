Babysprache in der Beziehung: Das sind Gründe und Gefahren des Verhaltens

«Schatzi-Bär, han dich fescht gern», «Ich dich au, Schnuggeli-Pups»: Zieht es dir bei diesen Sätzen alles zusammen? Oder gibt dir diese Wortwahl ein wohlig-warmes Gefühl im Bauch? So oder so: Babysprache unter Paaren ist extrem häufig. Aber wieso sprechen Erwachsene so, um ihre Liebe zueinander zu zeigen?

Babysprache tröstet und schenkt Sicherheit

«Babysprache bei Paaren ist die Fähigkeit, die albernen, kindlichen Seiten von sich selbst zu zeigen, die man bei der Arbeit, unter Freunden oder in anderen sozialen Situationen nicht zeigen kann. Es eröffnet den Partnern ein neues Territorium der Nähe und Sinnlichkeit», erklärt Susanna Abse, Psychotherapeutin für Beziehungen, in ihrem Buch «Tell Me the Truth About Love», in dem sie ihre in drei Jahrzehnten Berufspraxis gewonnenen Erkenntnisse weitergibt.