Vielfältige Vorteile

Warum Paare das Bett teilen sollten

Das Bett mit dem oder der Liebsten zu teilen, ist nicht nur schöner, als allein zu schlummern. Es ist auch gesünder. Ausserdem fördert es die Kreativität.

Das berichten Forscher in einer Studie, in der sie einen verlängerten Traumschlaf feststellten. «Durch gute REM-Phasen kann die mentale Gesundheit erhalten bleiben», sagt Erstautor Henning Johannes Drews vom Zentrum für Integrative Psychiatrie des Universitätsklinikums Kiel. Mit der Abkürzung REM ist die Phase des Rapid Eye Movement gemeint, also der schnellen Augenbewegungen in einer leichten Schlafphase, in der wir auch träumen.