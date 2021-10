Gefängnis für Hooligans gefordert : «Warum packt man die Vermummten nicht einfach ein?»

Gleich bei zwei Super-League-Partien kam es an diesem Wochenende zu heftigen Auseinandersetzungen. Für SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler wären Freiheitsstrafen für Randalierer ein angemessenes Mittel, um das Hooligan-Problem in den Griff zu kriegen.

Die «Schande von Zürich» nennen gewisse Beobachter, was am Sonntag beim Spiel zwischen GC und dem FCZ passiert ist. FCZ-Hooligans beschossen GC-Fans mit Pyrofackeln. Bevor Polizei und Sicherheitsdienst eingreifen konnten, waren die Chaoten schon über alle Berge. Und auch nach der Partie des FC Luzern gegen den FC St.Gallen griffen die Ostschweizer Fans die Polizei mit Böllern und Petarden an. Jetzt reagiert die Politik auf die jüngsten Vorfälle.