Erbin von 356er-Modell klagte Konzern ein : Warum Porsche wegen des Designs des 911 vor Gericht steht

Wer ist der geistige Urheber des legendären Porsche 911? Mit dieser Frage befasst sich ein deutsches Gericht, nachdem die Erbin des Designers des Vorgängermodells 356 den Sportwagenbauer auf Millionen verklagte.

Porsche hingegen argumentiert, man habe bloss «Anleihen» am Design genommen.

Ingrid Steineck gibt an, das Modell 911 beruhe auf dem Design des 356, den ihr Vater schuf.

Runde Scheinwerfer, abfallendes Heck, flach nach vorn zulaufende Frontpartie: Der Porsche 356 ist gerichtlich bestätigt ein «Werk der angewandten Kunst». Und Erwin Komenda ist – juristisch unbestritten – Urheber der äusseren Gestaltung der Karosserie. Doch: Haben die Erben des früheren Chef-Konstrukteurs Anspruch auf eine Beteiligung am Erfolg des Nachfolgemodells 911 – auch für Fahrzeuge, die Jahrzehnte nach Komendas Tod 1966 verkauft werden? Mit dieser Frage zum Sportwagen-Klassiker befasste sich der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag. Eine Entscheidung im jahrelangen Streit zwischen Komendas Familie und dem Stuttgarter Autobauer soll aber erst im April fallen. Und womöglich wird diese noch nicht endgültig sein.

Zwar ist aus Sicht des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart zwar bewiesen, dass Komenda Urheber der Karosserie des Porsche 356 in seiner Urform ist. Diese habe aber für die 911er-Baureihe aus den 2010er Jahren allenfalls als Anregung gedient. Daraus ergebe sich kein Anspruch auf Beteiligung nach dem Urheberrechtsgesetz, entschied das OLG. Dass Komenda, der bei Porsche zuletzt 5420 D-Mark im Monat verdiente, Miturheber am Design des 911er in seiner Urform war, habe Steineck nicht nachweisen können. Die Tochter hat gegen die Entscheidung Revision eingelegt.