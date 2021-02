General Min Aung Hlaing : Warum putschte das Militär in Myanmar gerade jetzt?

Die Machtergreifung in Myanmar hat offiziell mit gefälschten Wahlen zu tun. Doch das ist ein Vorwand der Militärs und ihres mächtigen Generals Min Aung Hlaing.

Die Medien hätten den Militärchef falsch interpretiert, hiess es noch am Samstag von den Tatmadaw, den Streitkräften Myanmars. Am Montag zeigte sich dann aber, dass die Putschdrohung ganz richtig aufgefasst worden war: Das Militär entmachtete die zivile Regierung von Aung San Suu Kyi und übernahm die Kontrolle im Land.

Weltweit wird gerätselt, was die wirklichen Beweggründe der Streitkräfte für den Putsch waren. Dabei stehen zwei Fragen im Vordergrund: Erstens, warum hat das Militär überhaupt geputscht, wo es doch laut Verfassung ohnehin über extrem grosse Macht im Parlament verfügte? 25 Prozent der Parlamentssitze fallen automatisch der Armee zu, die zudem auch wichtige Ministerposten besetzt. Darauf hatte die Junta nach fast 50-jähriger Diktatur gepocht – und das war der Preis, den Aung San Suu Kyi zahlte, um selbst an die Macht zu kommen und zu bleiben. Die zweite Frage: Warum kam der Putsch gerade jetzt?

Bedrohende Beliebtheit und …

«Das hat den Verdacht des Militärs vertieft, dass Suu Kyi das zivil-militärische Kräfteverhältnis verändern wollte», schreibt am Dienstag die indische Tageszeitung «Hindustan Times». Die britische «Times» merkt dazu aber an, dass das Militär über ein sehr wirksames Veto gegen Verfassungsänderungen verfüge. «Vielleicht sind sie einfach schlechte Verlierer, die ihre eigene Unbeliebtheit nicht akzeptieren können».

… ein mächtiger alter General

Zudem hätte der Armeechef diesen Juli in Pension gehen sollen. Offenbar hoffte der General für die Zeit nach seinem Ruhestand auf ein höheres Amt mit Hilfe der vom Militär unterstützten politischen Partei, sagt der Myanmar-Experte Hervé Lemahieu vom Lowy Institute in Australien. Doch diese scheiterte deutlich bei den Wahlen im November. So sei dem 64-Jährigen wohl klar geworden, dass er auf diesem Weg nicht an der Macht bleiben kann.