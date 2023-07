Nicolas A. Rimoldi erklärt «Pause» in Adolf Hitlers Geburtsort

Nationalratskandidat Nicolas A. Rimoldi marschierte am Samstag an einer Remigrations-Demo in Wien mit.

Zuvor nahm der Nationalratskandidat an einer Remigrations-Demo der Identitären in Wien teil.

«Massvoll»-Präsident Nicolas A. Rimoldi weilte am Wochenende in Adolf Hitlers Geburtsort Braunau am Inn.

Übers Wochenende fand in der österreichischen Hauptstadt Wien eine rechte «Remigrations»-Demo statt. An vorderster Front dabei waren auch einige Schweizer, unter ihnen «Massvoll»-Präsident Nicolas A. Rimoldi. Der Massnahmengegner kandidiert im Kanton Zürich für den Nationalrat . Sein Demo-Auftritt sorgte für gehässige Diskussionen.

Rimoldi & Co.: Tee, Bier und Knödel in Hitlers Geburtsort

Noch heftiger ist aber der Streit um Rimolids Heimfahrt. Via Instagram postete dieser ein Bild aus Braunau am Inn mit einem «Massvoll»-Kleber an einer Strassenlaterne. Das österreichische Dorf mit rund 15’000 Einwohnern an der deutschen Grenze ist der Geburtsort von Adolf Hitler.