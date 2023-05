900 Tonnen pro Woche: Warum reist italienischer Müll durch den Gotthard nach Amsterdam?

Doch irgendwohin muss der Abfall – also hat die Stadt mit der niederländischen Firma Amsterdam Waste Energy Company AEB einen Deal abgeschlossen, gemäss dem jede Woche 900 Tonnen gemischter Abfall nach Norden transportiert werden, um in Amsterdam verbrannt zu werden, wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet.

Grund für diese Notmassnahme ist nebst einem strukturellen Mangel an Verbrennungsanlagen die Schliessung einer örtlichen Deponie. So rollen wöchentlich 16 spezielle Bahnwaggons mit gepresstem Abfall in die Niederlande – zu einem Preis von 200 Euro pro Tonne, also laut NZZ rund 180’000 Franken pro Woche. Und es könnte künftig gar die doppelte Menge werden.