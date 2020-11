Partnerin nach tödlichem Einsatz in Suhr AG : «Warum schiesst man fünf Mal auf ihn?»

Nach den tödlichen Schüssen eines Polizisten in Suhr AG soll die 37-jährige Lebenspartnerin des Opfers Drohungen ausgesprochen haben. Nun spricht die Aargauerin über den verhängnisvollen Abend.

Am Dienstagabend kam es zu einem erneuten Polizeieinsatz in Suhr AG.

C. T. ist am Montag bei einem Polizeieinsatz in Suhr AG mit fünf Schüssen getötet worden.

Am Montagabend wurde C. T.* bei einem Polizeieinsatz tödlich verwundet. Am Dienstag kam es in Suhr erneut zu einem Grosseinsatz der Polizei. Ein Sonderkommando der Kantonspolizei Aargau rückte ins Wohngebiet aus. Die Lebenspartnerin von C. T. soll eine Amokdrohung ausgesprochen haben. Sie wurde in eine fürsorgerische Unterbringung gebracht.