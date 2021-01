Wie begründet der Bundesrat die drastischen Massnahmen gegen das Coronavirus wie die Schliessung der Läden, die nicht Güter des täglichen Bedarfs verkaufen? Gesundheitsminister Alain Berset begründete das mit der Ausbreitung der mutierten Virus-Varianten aus Grossbritannien und Südafrika in der Schweiz, die deutlich ansteckender sind. «Die Entwicklung ist rasant», sagte Berset. Ziel sei es, eine noch heftigere dritte Welle zu vermeiden. Man habe erstmals die Chance, Massnahmen zu erlassen, solange man noch reagieren könne, so der Bundesrat.

Wann muss ich am Arbeitsplatz eine Maske tragen? In Innenräumen in denen sich mehr als eine Person aufhält, muss jede Person durchgehend eine Gesichtsmaske tragen. Das gilt auch für Fahrzeuge.

Warum bleiben die Skigebiete offen?Berset begründete die Ausnahme damit, dass es in den Skigebieten schon zahlreiche Einschränkungen gebe – beispielsweise seien die Restaurants zu. Zudem handle es sich um einen Sport an der freien Luft. Das sei eine andere Situation als in einem Laden. Bleibe das Problem der Transporte, so Berset: «Hier gibts aber Einschränkungen.» Man erlaube Ausnahmen, weil man die Leute nicht plagen wolle. Die Kantone können aber die Bewilligung entziehen, falls sie das wollen.