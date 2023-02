Warum schliesst Jelmoli?

Das Zürcher Traditions-Warenhaus in bester Lage muss für Büros, Fitness- und Gastroangebote sowie für andere Läden weichen.

Jelmoli ist am Ende – 2024 schliesst das Warenhaus.

Das Zürcher Warenhaus Jelmoli schliesst 2024 nach 190-jährigem Bestehen. Die Inhaberin Swiss Prime Site (SPS) will das Gebäude in bester Lage unmittelbar zur Bahnhofsstrasse umnutzen. Sie plant darin laut Mitteilung Büros, Fitness- oder Gastroangebote und noch etwas Verkaufsfläche in den unteren Geschossen.