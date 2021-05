Tat im Hauptbahnhof Zürich : Warum stösst ein Mann eine ihm unbekannte Person vor den Zug?

Noch ist wenig bekannt über den Mann (27), der am Freitag im HB Zürich eine 40-jährige Frau vor einen einfahrenden Zug stiess. In früheren, ähnlichen Fällen litten die Täter oft an psychischen Problemen oder einer psychischen Erkrankung.

Darum gehts Ein Mann (27) stiess am Freitag im Zürcher HB eine Frau vor einen Zug.

Der Fall weist Parallelen mit einer tödlichen tat von 2019 auf.

Laut einem forensischen Psychiater sind Zug-Schubser oft psychisch krank.

Am Freitagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr kam es am Zürcher Hauptbahnhof zu einer Attacke auf eine Zugsreisende: Ein Eritreer schubste eine wartende Frau am Perron 4 vor den einfahrenden Zug. Der Zugführer verhinderte durch eine rasche Notbremsung Schlimmeres, das 40 Jahre alte Opfer wurde von Passanten aus dem Gleisbett gehoben. Die Frau wurde beim Vorfall nur leicht verletzt. Der mutmassliche Täter wurde kurz nach der Tat von der Zürcher Kantonspolizei verhaftet. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 27-Jährige sein Opfer nicht kannte.

Bislang ist über den verhafteten Mann wenig bekannt. Der Fall zeigt aber Parallelen zu früheren Ereignissen, bei denen die Täter meist unter einer psychischen Beeinträchtigung oder Krankheit litten.

«In aller Regel psychisch krank»

Für Schlagzeilen sorgte Ende Juli ein Fall in Frankfurt am Main, als der 40 Jahre alte Eritreer H. A.* im Bahnhof einen achtjährigen Buben vor einen einfahrenden Zug stiess. Das Kind wurde dabei tödlich verletzt. Dem Täter, der selbst drei Kinder hat und in der Schweiz lebte, stellten Bekannte ein gutes Zeugnis aus: A. sei gut integriert gewesen, so die Behörden. Der Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Zürich VBZ habe während den sechs Jahren in der Schweiz gute Deutschkenntnisse erworben und den Willen gehabt, hier eine dauerhafte Zukunft aufzubauen. Bekannte beschrieben ihn als schüchtern und zurückhaltend.

Später kam heraus: A. hörte seit einiger Zeit Stimmen und fühlte sich verfolgt, unter anderem von Zugspassagieren. Laut dem forensischen Psychiater Andreas Frei deutete einiges auf eine paranoide Schizophrenie hin. «Wenn ein an sich gut integrierter Mann eine solche Tat begeht, liegt der Verdacht einer Geisteskrankheit nahe», sagte er im Sommer 2019 zum Fall. Die Forschung habe zudem nachgewiesen, dass Täter wie A. in aller Regel psychisch krank sind. «Das haben zwei forensische Psychiater schon vor Jahren gezeigt. Sie haben rund 50 Fälle analysiert, in denen Personen zwischen 1975 und 1991 in New York vor die U-Bahn gestossen wurden.»

Bereits 2016 hatte ein 32-jähriger Mann nach einem Streit in Affoltern am Albis ZH einen Rentner aufs Gleis gestossen. Der Rentner wurde mitgeschleift und erlitt zahlreiche Brüche. Nach der Tat wurden bei ihm so starke psychische Probleme diagnostiziert, dass er zwar wegen versuchter Tötung verurteilt, aber als schuldunfähig taxiert und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde.

Betrunken und auf Drogen

Völlig unvermutet schubste ein 35-jähriger Mann im Mai 2017 in Sissach BL einen 35-Jährigen ins Gleisbett, als dieser ihn mit einem Kollegen auf dem Perron passierte. Der Mann konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Da gerade kein Zug einfuhr, wurde er nur wegen einer Tätlichkeit, nicht wegen Gefährdung des Lebens verurteilt.

Viereinhalb Jahre Gefängnis unbedingt kassierte indes ein 33-jähriger Mann, der 2015 in Zürich unter Alkohol- und Drogeneinfluss eine Frau vom Perron vor eine einfahrende S-Bahn schubste – dabei wurde ihr der linke Unterarm abgetrennt. Der Täter erklärte vor dem Bezirksgericht, die Frau habe gedroht, ihn zu schlagen. Ob auch im aktuellen Fall vom Zürcher Hauptbahnhof Alkohol oder Drogen im Spiel waren, ist derzeit noch unklar.

