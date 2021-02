Anders als der Name es vermuten lässt, muss Slow Sex nicht stundenlang dauern. Slow Sex kann zum Beispiel auch bedeuten, dass man nackt kuschelt und nach zehn Minuten wieder aufhört, weil sich das gerade gut anfühlt.

Slow Sex ist seit einiger Zeit in aller Munde. Im Kern gehts darum, sich nicht Erregung oder einen Orgasmus zum Ziel zu setzen. Nicht einmal Geschlechtsverkehr muss sein. Vielmehr steht die Verbindung zum eigenen Körper, dem Gegenüber und die Geborgenheit im Fokus. Es geht darum, achtsam zu sein und sich ohne Plan einfach mal zu berühren.

Was ist Slow Sex?

Je länger du sexuelle Spannung aufbaust, sie aufgestaut hältst und dann diese Energie freisetzt, umso intensiver kann der Höhepunkt ausfallen. Du nimmst dir Zeit, geniesst die Reise und kommst in deinem eigenen Tempo ans Ziel. Wirf dein Kopfkino an, hör vielleicht ein erotisches Hörbuch und benutz ein Sexspielzeug, das dich nicht ganz so schnell auf Hochtouren bringt wie dein Lieblings-Toy. Folgende Produkte können dir beim Entschleunigen helfen: